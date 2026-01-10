Из-за непогоды в Москве самолеты не смогли вылететь из Екатеринбурга

На места стоянки аэропорта Кольцово в Екатеринбурге по решению экипажей вернулись два самолета, которые должны были отправиться в Шереметьево в Москве, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение связано с закрытием Шереметьево из-за непогоды, оно было принято на этапе подготовки к вылету. Пассажирам выдали бесплатно воду, при необходимости будут установлены дополнительные места для ожидания — коврики и надувные диваны. «Наш аэропорт работает штатно, обстановка в зонах ожидания спокойная. По всем вопросам, связанным с приобретенными билетами, просим обращаться к авиакомпаниям»,— сказано в сообщении.

По данным онлайн-табло, на текущий момент задерживается рейс «Аэрофлота» до Шереметьево SU-1417 — отправление перенесли с 7:00 до 10:30, а рейс SU-1413 отменен. Закончена посадка на самолеты SmartAvia и «Победы» — пассажиры ждали вылета несколько часов, рейсы должны отправиться в 10:10 и 10:15 соответственно.

Московский аэропорт Шереметьево на три часа приостановил прием самолетов из-за плохой погоды. Сообщение было опубликовано в 5:00 мск. Ограничение на прием самолетов будет действовать до 10:00 мск.

Ирина Пичурина