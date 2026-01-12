На «Евраз НТМК» запустили новый грейферный кран стоимостью 635 млн рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов запустили в работу новый грейферный перегружатель на коксохимическом производстве «Евраз НТМК» (АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат») в Нижнем Тагиле, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Инвестиции в изготовление и монтаж нового оборудования составили около 635 млн рублей. Агрегат весом более 1 тыс. тонн и высотой 40 метров предназначен для погрузки и выгрузки угля и кокса. Грузоподъемность крана — 32 тонны, что позволяет загружать до пяти коксовозов в час. Механизм оснащен современными системами управления и контроля.

«Когда крупный бизнес инвестирует значительные средства в модернизацию, это лучший показатель здорового инвестиционного климата Свердловской области. Такие проекты укрепляют экономику региона, создают условия для новых возможностей развития территорий, повышения качества жизни населения»,— отметил Денис Паслер.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что «Евраз НТМК» запустил серийное производство двутавра 22Б3В, разработанного как замена европейскому профилю IPE 220 EN 10365-2017.

Полина Бабинцева