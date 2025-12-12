Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Евраз НТМК» запустил производство импортозамещающего двутавра

«Евраз НТМК» (АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат») запустил серийное производство двутавра 22Б3В, разработанного как замена европейскому профилю IPE 220 EN 10365-2017. Запуск производства состоялся 11 декабря.

Фото: предоставлено «Евраз НТМК»

Фото: предоставлено «Евраз НТМК»

Новый профиль был создан по заказу компании «Центртранстехмаш» (Рязань), специализирующейся на производстве автомобильных прицепов и полуприцепов. Ранее «Центртранстехмаш» использовала импортный профиль IPE 220 для изготовления рам полуприцепов-рефрижераторов, однако в связи с торговыми ограничениями возникла необходимость в локализации производства.

По словам операционного директора «Евраз НТМК» Константина Миронова, новый профиль 22Б3В полностью совместим с существующим оборудованием заказчика, при этом применение высокопрочной стали марки С440 повышает прочностные характеристики готовой продукции по сравнению с европейскими аналогами.

Лабораторные испытания подтвердили соответствие нового профиля импортному прототипу и его улучшенные свойства. Первая партия профиля 22Б3В объемом более 300 тонн уже отгружена «Центртранстехмашу». По данным компании, продукция имеет экспортный потенциал в страны СНГ, Ближнего Востока и Азии.

Директор по продажам проектных решений «Евраз ТК» Дмитрий Пухнаревич подчеркнул, что проект направлен на снижение зависимости от импорта и создание продукта, превосходящего зарубежные аналоги по ключевым параметрам. «Мы стремились не просто повторить геометрию иностранного образца, а создать продукт, превосходящий его по ключевым параметрам, в том числе с учетом применения высокопрочной стали С440. Это пример того, как отечественная металлургия может стать драйвером технологического суверенитета в машиностроении и строительстве»,— заявил Дмитрий Пухнаревич.

