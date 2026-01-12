Роскомнадзор отразил более 1 тыс. DDoS-атак в декабре

Специалистам Роскомнадзора в декабре 2025 года удалось отразить более 1 тыс. кибератак на находящиеся под их защитой ресурсы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Среди защищаемых РКН указаны сервисы субъектов государственного управления, финансового, топливно-энергетического, транспортного секторов, химической промышленности и операторов связи. Чаще всего в декабре DDoS-атакам подвергалась телекоммуникационная отрасль. Большая часть взломов приходится на Центральный федеральный округ. В основном, уточнили в регуляторе, хакерские атаки совершали с IP-адресов, зарегистрированных в США, Германии, Франции, Бразилии и Индонезии.

Максимальная мощность одной из отраженных атак, по данным РКН, достигала 482,95 Гбит/с при скорости 42,53 млн пакетов в секунду. Самая продолжительная атака длилась около четырех суток — 3 дня 23 часа 51 минуту.

К концу октября под защитой Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА) были 1,4 тыс. организаций и более 10,2 тыс. интернет-ресурсов. С начала 2025 года система отразила свыше 18,5 тыс. кибератак.