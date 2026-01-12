Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 9 декабря

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) во время торгов 12 января опустился до 2696 пунктов. Это минимальное значение с 9 декабря 2025 года, когда индекс падал до 2686 пунктов, следует из данных площадки.

По состоянию на 18:11 мск индекс Мосбиржи опускался на 0,95%, до 2699 пунктов. Лидерами роста стали акции ЮГК (+7,42%), «Полюса» (+5,11%), РУСАЛа (+4,18%), «Норникеля» (+4,07%) и «Сургутнефтегаза» (+3,97%).

Сильнее всего упали бумаги ЛУКОЙЛа (–8,56%), MD Medical Group (–3,46%), «Роснефти» (–2,81%), Х5 (–2,37%) и «Газпрома» (–2,2%). Индекс РТС падал на 1,61%, до 1079 пунктов.

Опрошенные «Ъ» эксперты назвали причиной снижения индекса Мосбиржи геополитическую напряженность — захват военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и угрозы стран Запада ввести новые санкции в отношении России.

Об итогах первой торговой недели на Мосбирже — в материале «Ъ» «Устойчивый минус».