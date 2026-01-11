Устойчивый минус

По итогам первой торговой недели в новом году на Московской бирже индекс IMOEX снизился на 1,5%, однако удержался выше уровня 2700 пунктов. Определяющим фактором был рост геополитической напряженности, в том числе на фоне вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы, а также угрозы введения новых санкций в отношении РФ. Поддержку российскому рынку акций могут оказать снижение ключевой ставки или ослабление рубля, однако о значительном росте индекса в ближайшие дни говорить рано, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За первую неделю торгов в январе 2026 года индекс Московской биржи снизился на 1,5%, до 2724,85 пункта. Попытки продолжения игры на повышение, предпринятой в самый канун Нового года, не имели успеха. Впрочем, и значительного провала на «узком» рынке (ежедневные объемы торгов не превышали 30 млрд руб.) удалось избежать.

Инвесторы отыгрывают внешнеполитические риски, включая угрозу значительного снижения мировых цен на нефть. В частности, их беспокоит обострение ситуации в Латинской Америке, связанное с захватом американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также заявления Белого дома о том, что США намерены взять под контроль нефтяные запасы страны. Как поясняет инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов, это может «привести к доминированию США на мировом рынке углеводородов», что означает финансовые потери для российских экспортеров. И это при том, что в настоящее время цены на нефть находятся вблизи минимальных значений за пять лет. По данным Investing.com, 9 января стоимость нефти Brent на спот-рынке составляла $62,8 за баррель, тогда как год назад она доходила до $80 за баррель.

2724,85 пункта составил индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов 9 января

Внешнеполитический фон омрачают и угрозы президента США Дональда Трампа ужесточить санкции в отношении России, а также операции американского ВМФ против танкеров. Не менее опасными для российского рынка являются и беспорядки в Иране, которые могут привести к приходу к власти лояльных американскому правительству сил и потери Россией союзника на Ближнем Востоке, указывает господин Суверов.

Не добавляет оптимизма и отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Напротив, подписание 6 января лидерами Франции, Великобритании и Украины декларации о гарантиях безопасности для этой страны после прекращения огня лишь усугубило ситуацию, а значит, нормализация отношений с Европой и снятие санкций в ближайшем будущем откладываются, отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Негативные ожидания инвесторов и от повышения с 1 января ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. «Денежный поток публичных компаний будет снижаться, а их дивидендная доходность — падать, что приведет к снижению реинвестирования дивидендов»,— поясняет господин Абелев. Учитывая сильный негативный фон, в ближайшие два месяца индекс Московской биржи будет находиться в районе 2700 пунктов, считает эксперт. При этом в случае ухудшения геополитической конъюнктуры существует риск падения индекса до уровня 2600 пунктов, предупреждает Сергей Суверов.

Поддержку российскому рынку акций могут оказать «позитивные данные по инфляции, которые позволят ЦБ вновь снизить ключевую ставку», отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Корнилов. По его оценке, к концу года ключевая ставка может опуститься до 12–13%, «что будет оказывать положительный эффект на котировки акций». Росту индекса IMOEX поспособствовало бы и ослабление курса рубля, так как это значительно повысило бы прибыль российских экспортеров нефти, занимающих значительную часть индекса, считает господин Корнилов.

Андрей Ковалев