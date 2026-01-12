Чем известен Сергей Липатов

Липатов Сергей Владимирович родился 30 мая 1962 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1987 году окончил Пятигорский педагогический институт иностранных языков, в 2006 году — Чикагскую высшую школу бизнеса. Доктор юридических, кандидат экономических наук.

В 1988 году занялся предпринимательской деятельностью, возглавлял ряд компаний. В 1999 году стал заместителем начальника финансово-экономического управления Федеральной службы налоговой полиции России. С 2001 года работал заместителем главы администрации Сочи.

С 2002 по 2010 год был сначала президентом, а затем членом совета директоров ЗАО «Компания "Транстелеком"». Одновременно возглавлял совет директоров столичного футбольного клуба «Локомотив».

После ухода из «Транстелекома» и «Локомотива» стал акционером группы «Грас», занимавшейся строительством жилья в Москве и Сочи, а также вошел в совет директоров Межтрастбанка. Лицензия у этого кредитного учреждения была отозвана в январе 2016 года «в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и сомнительных транзитных операций в крупных объемах». Через два месяца банк был признан банкротом.

В ноябре 2017 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил его в СИЗО по обвинению в растрате 4 млрд руб. Межтрастбанка. Однако следствие не смогло собрать доказательства причастности Сергея Липатова к этому преступлению, дело закрыто. В апреле 2025 года он был вновь арестован по делу об организации заказного убийства.