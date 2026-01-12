Серебро превысило NVIDIA по рыночной капитализации

Рыночная капитализация серебра достигла $4,76 трлн и превысила показатель американской компании Nvidia, следует из данных портала Companiesmarketcap. Таким образом серебро стало вторым по величине активом по капитализации.

Лидером остается золото с оценкой в $32,1 трлн. Третью строчку занимает Nvidia ($4,499 трлн), далее следуют Alphabet, управляющая Google ($3,973 трлн), и Apple ($3,832 трлн).

Капитализация серебра рассчитывается исходя из текущей цены металла и объема добычи — около 1,75 млн тонн. При этом оценки остаются приблизительными, поскольку значительная часть серебра была утрачена или уничтожена в процессе промышленного использования, отмечают в Companiesmarketcap.

По состоянию на 9:22 мск фьючерсы на золото с поставкой в феврале на нью-йоркской бирже Comex достигли $4612,7 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Мартовские фьючерсы на серебро также установили рекорд и превысили $84,5 за унцию.