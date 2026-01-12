Биржевые цены на золото и серебро обновили рекорды

Биржевая цена на золото с поставкой в феврале на нью-йоркской бирже Comex достигла $4612,7 за тройскую унцию, что стало новым рекордом. Стоимость мартовского фьючерса на серебро также обновила максимум, превысив $84,5 за унцию.

По состоянию на 9:15 стоимость обоих металлов замедлила рост: золото торгуется на уровне $4588,5 за унцию, серебро — $84,3 за унцию. Цена на платину растет на 4,6%, до $2389,5.

Золото и серебро несколько раз обновили рекорды в декабре 2025 года, в январе их стоимость продолжила расти. Повышение цены золота в прошлом году было вызвано в том числе развернутой президентом США Дональдом Трампом тарифной войной с основными торговыми партнерами. В России цена золота также смогла обновить исторический максимум: в октябре стоимость золота на Московской бирже впервые превысила 11 тыс. руб./г.

