Судоремонтно-судостроительный завод погасил долг перед работниками

Прокуратура Ленинского района Уфы провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Судоремонтно-судостроительный завод», сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе проверки было установлено, что компания не выплатила заработную плату за октябрь и ноябрь 2025 года 43 работникам. Общая сумма задолженности превысила 2,5 млн руб. Для восстановления прав работников прокуратура направила представление руководителю компании, в отношении которого было возбуждено административное дело по факту невыплаты зарплаты. После вмешательства надзорного ведомства, задолженность перед сотрудниками завода была погашена, отметили в прокуратуре.

ООО «Судоремонтно-судостроительный завод», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2005 года. Уставный капитал — 453,3 млн руб. Единственный учредитель — АО «Башкирское речное пароходство» (принадлежит республике). В 2024 году выручка ООО составила 238,7 млн руб., убыток — 73,2 млн руб. В 2022 году завод мог быть признан банкротом, но предприниматель и депутат горсовета Уфы Артур Шайнуров (КПРФ) дал предприятию заем на 43,1 млн руб., чтобы тот погасил долг перед минземимущества Башкирии. Господин Шайнуров планировал стал инвестором предприятия, вложив в его развитие около 500 млн руб., но в 2024 году судился за возврат займов.

Осенью 2025 года АО «Региональный фонд» отсудил у завода 95 млн руб.

Олег Вахитов