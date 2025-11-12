Завод приплыл к выплате

Убыточный уфимский Судоремонтно-судостроительный завод должен выплатить около 95 млн руб. АО «Региональный фонд». Такое решение принял арбитражный суд Башкирии, поддержав исковые требования «Регионального фонда» (принадлежит республике). В 2020 году фонд уступил заводу право требования задолженности с «Башкирского речного пароходства» и «Речного порта "Уфа"». В течение пяти лет ответчик обязался вернуть деньги республиканской инвестиционной компании, но до сих пор этого не сделал. Не отрицая задолженность, в суде представитель судостроительного завода пояснил, что у предприятия нет денег, чтобы ее погасить.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судостроительный завод должен вернуть долги пятилетней давности

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Судостроительный завод должен вернуть долги пятилетней давности

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил исковые требования АО «Региональный фонд» (принадлежит республике) к ООО «Судоремонтно-судостроительный завод». По решению суда, предприятие должно выплатить республиканской инвесткомпании основной долг в размере 91,7 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3,43 млн руб., а также проценты с 15 мая этого года по день фактической оплаты долга.

Как следует из решения суда, в 2020 году Судоремонтно-судостроительный завод заключил договоры цессии с «Региональным фондом». Согласно им, заводу перешли права требования задолженностей с АО «Башкирское речное пароходство» и ООО «Речной порт "Уфа"» (в 2021 году вошло в состав судоремонтного завода).

За четыре года до этого, в мае 2016 года, в арбитражный суд Башкирии было подано заявление о признании «Башкирского речного пароходства» банкротом. В августе суд принял решение о введении на предприятии процедуры наблюдения. В реестр кредиторов пароходства вошли ФНС России (67,5 млн руб.), ЗАО «СТК – петролеум» (37,9 млн руб.). В мае 2017 года БРП было признано банкротом. Тогда же в реестре требований кредитором предприятия была произведена замена: задолженность «СТК – петролеум» перешла «Региональному фонду». В 2018 году фонд погасил текущую кредиторскую задолженность пароходства перед ФНС на 83,8 млн руб. Два года спустя Регфонд уступил судоремонтному заводу право взыскания задолженности с БРП: за минусом погашенной должником части долга, заводу перешло право на 38,1 млн руб. Эту сумму завод должен был выплатить фонду в течение пяти лет.

ООО «Судоремонтно-судостроительный завод», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2005 года. Уставный капитал — 453,3 млн руб. Единственный учредитель — АО «Башкирское речное пароходство» (принадлежит республике). В 2024 году выручка ООО составила 238,7 млн руб., убыток — 73,2 млн руб. В 2022 году завод мог быть признан банкротом, но предприниматель и депутат горсовета Уфы Артур Шайнуров (КПРФ) дал предприятию заем на 43,1 млн руб., чтобы тот погасил долг перед минземимущества Башкирии. Господин Шайнуров планировал стал инвестором предприятия, вложив в его развитие около 500 млн руб., но в 2024 году судился за возврат займов.

Похожая схема была применена в отношении «Речного порта "Уфа"». Компания также была признана банкротом. Регфонд по договору с ФНС взял на себя выплату долга порта на 54,5 млн руб., а затем уступил право требования задолженности судоремонтному заводу, который обязался в течение пяти лет вернуть ее Регфонду.

В положенный срок ответчик не перечислил деньги в фонд.

В суде представитель завода «указал на сложное финансовое положение, которое не позволяет своевременно гасить задолженность», следует из материалов дела.

Этот довод ответчика стал одной из причин удовлетворения иска. Арбитражный суд отметил, что судоремонтный завод не отрицает факт задолженности. Подписывая договоры цессии, подчеркнуто в решении, ответчик обязался выплатить Регфонду положенные средства, но до сих пор этого не сделал.

Дозвониться до судоремонтного завода вчера не удалось.

«Любопытно, что у истца и ответчика общий учредитель, однако это не подменяет договорных обязательств: долг взыскивается в общем порядке, а судебное разбирательство, в отсутствии спора по существу, формализует задолженность в исполнительный документ, фиксируя сумму, проценты и снимая вопросы у контрольных органов. Учитывая данные обстоятельства оснований ожидать апелляционного продолжения, не имеется»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов