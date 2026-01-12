«Ростелеком» обеспечит работу системы-112 в Орловской области

ПАО «Ростелеком» стало победителем электронного аукциона на организацию каналов передачи данных и голосовой связи для взаимодействия между объектами системы-112 в Орловской области. «Ростелеком» стал единственным участником торгов. Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы региона заключил с ним контракт по начальной цене в 19,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Источник финансирования — региональный бюджет. Победителю предстоит до 31 декабря 2026 года организовать бесперебойную работу защищенной сети связи между всеми объектами системы-112, в том числе соединить их с диспетчерскими службами экстренного реагирования. Также подрядчик должен организовать взаимодействие местной системы-112 с центрами обработки вызовов Брянской, Липецкой, Калужской, Тульской и Курской областей.

В сентябре решили объединить системы-112 Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областей.

Юрий Голубь