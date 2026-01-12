«Аэрофлот» отменил семь рейсов в Краснодар из-за снегопада

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) отменил семь рейсов в Краснодар из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.

В авиакомпании заверили, что пассажирам отмененных рейсов предлагают переоформление билетов на последующие рейсы или вынужденный возврат стоимости билетов.

Росавиация взяла на контроль работу аэропорта в Краснодаре. Как сообщила пресс-служба ведомства, для обеспечения безопасности полетов аэропорт приостановил обслуживание рейсов предварительно до 18:00 мск из-за плохих погодных условий. Посадку на запасных аэродромах выполнили 17 рейсов.