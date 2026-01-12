Обломки сбитого БПЛА упали на дорогу в Крымском районе Краснодарского края

Крымский район Краснодарского края подвергся атаке ВСУ. Обломки сбитого дрона упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум. Об этом сообщили в оперштабе региона.

По информации оперштаба, пострадавших и разрушений при атаке нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Как заявили в Минобороны России, с 8:00 до 16:00 мск над Краснодарским краем сбиты четыре БПЛА. По состоянию на 17:30 мск в Новороссийске действовал режим беспилотной опасности, в городе звучали сирены.