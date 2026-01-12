Российские силы ПВО за восемь часов сбили 19 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 16:00 мск уничтожили 19 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего — семь БПЛА — сбиты в небе над Крымом. Еще пять — над акваторией Азовского моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над Курской областью, один — над Белгородской областью.

В ночь на 12 января над Россией сбиты 13 дронов. По два — над Крымом, Адыгеей и Курской областью, а также над акваторией Черного моря, еще один — над Воронежской областью.