В Минприроды надеются убедить ученых в необходимости правки закона об ООПТ

В Минприроды РФ по просьбе “Ъ” прокомментировали обращение ученых в Госдуму в связи с внесением в парламент проекта поправок к закону «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ). Соответствующий документ правительство РФ внесло в Госдуму в декабре 2025 года. Планируется разрешить изменять границы ООПТ, например, в случае «полной утраты» землями «особого природоохранного значения». Это сделает возможным строительство там железных дорог, трасс, АЭС и других «объектов федерального значения». Решение о выделении участков из ООПТ будет принимать комиссия из федеральных депутатов, чиновников и представителей спецслужб.

После внесения законопроекта в Госдуму 89 ученых (в том числе академики и членкоры РАН) выступили с открытым письмом в адрес Госдумы, назвав ООПТ эффективной формой природоохранной деятельности и указав, что принятие документа грозит «масштабным изъятием из состава любых категорий ООПТ земельных участков для хозяйственного использования, что невозможно без причинения колоссального вреда природным комплексам». Ученые ссылаются на выступление президента Владимира Путина в 2019 году, говорившего, что в заповедниках невозможно изъятие территорий, вырубки леса и капитальное строительство. Авторы обращения считают, что законопроект противоречит и позиции Конституционного суда РФ, который в 2020 году подтвердил, что созданные до 2013 года ООПТ сохраняются в ранее утвержденных границах.

В Минприроды РФ в ответ на эти претензии сообщили “Ъ”, что законопроект «только внесен в Госдуму» и впереди «несколько чтений», когда в него можно будет внести правки. «Будем обсуждать, будем выслушивать ученых, но и объяснять нашу позицию»,— говорят в министерстве. В Минприроды подчеркнули, что процедура изъятия земельных участков из состава ООПТ для государственных нужд есть в практике других стран, упомянув США, Германию, Великобританию, Польшу, Румынию, Австралию, Бразилию и Китай.

Александр Воронов