В КБР построят пять медицинских учреждений и отремонтируют шесть

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил о старте масштабного обновления здравоохранения в 2026 году. Работы пройдут в рамках национальных проектов «Активная и продолжительная жизнь» и «Семья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Строители начнут возводить три амбулатории в селах Нижний Куркужин, Сармаково и Черная Речка Баксанского района. В Чегеме появится детская поликлиника, в Заюково — взрослая поликлиника. Кроме того, в Заюково и Прималке установят две модульные женские консультации для поддержки рождаемости.

Ключевой проект — новый хирургический корпус центральной районной больницы Баксанского района. Коков обсудил планы с министром здравоохранения Рустамом Калибатовым. Общий объем работ охватит 14 объектов в республике. Новые объекты внедрят концепцию «бережливой поликлиники» с удобством для пациентов. Это повысит доступность медицины в Баксанском, Прохладненском, Терском и других районах.

Ремонт коснется шести учреждений первичного звена. Детские поликлиники в Прохладном и Баксане обновят полностью. ЦРБ Терского района получит современное оборудование. Межрайонная многопрофильная больница в Нарткале усилит мощности. Взрослая поликлиника в Майском пройдет капитальный ремонт. Амбулаторию в Баксаненке тоже модернизируют.

В 2025 году в Кабардино-Балкарии открыли 13 медучреждений после строительства и ремонта. Республика закупила 132 единицы санитарного транспорта и 297 приборов оборудования.

Минздрав КБР усилил работу в праздники. Больницы приняли свыше 2000 пациентов за первые дни января. Поликлиники трудились ежедневно, обеспечивая неотложную медпомощь и диагностику.

Планы реализуют по федеральным нормам. Регион выделит средства из бюджета КБР при финансовой поддержке федерального центра. Строительство стартует в ближайшие месяцы, ремонт — сразу после утверждения проектов.

Станислав Маслаков