Уралвагонзавод выполнил первый контракт на поставку инновационных вагонов «Урал»

Концерн Уралвагонзавод (УВЗ) (входит в госкорпорацию Ростех) выполнил первый контракт на поставку 40 инновационных восьмиосных полувагонов «Урал» для Федеральной грузовой компании (ФГК), сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Полувагоны модели 12-5991 имеют грузоподъемность 151 тонну и объем кузова 176 м, что позволяет перевозить больше груза по сравнению со стандартными составами. Использование нового сцепного устройства сократило длину вагона и увеличило количество вагонов в поезде, отметили в пресс-службе.

«Урал» разработан по заказу ФГК специалистами Уральского конструкторского бюро вагоностроения и изготавливался в цехах Уралвагонзавода. «В сжатые сроки была проделана масштабная работа по созданию, производству опытных образцов, проведению полного цикла испытаний и сертификации и, наконец, по выпуску первой партии полувагонов. Конструктивное решение в виде применения сцепного устройства реализовано впервые в отечественном вагоностроении»,— отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции концерна УВЗ Андрей Абакумов.

Подготовка вагонного конвейера к производству нового изделия заняла несколько недель. Процесс сборки был ускорен — с вагосборочного конвейера УВЗ сходили по два вагона в день.

«В ближайшее время вагоны прибудут на Западно-Сибирскую железную дорогу под погрузку углем с дальнейшей отправкой на Дальний Восток. Мы ожидаем, что общий вес груза, перевозимого таким поездом, будет до 22% больше, чем в поезде из типовых полувагонов, что поможет разгрузить инфраструктуру и повысить провозную способность железных дорог»,— сказал генеральный директор ФГК Дмитрий Мурев.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Уралвагонзавод поставит в Кемеровскую область мусорортировочный комплекс (АМСК) для переработки до 350 тыс. т отходов в год.

Полина Бабинцева