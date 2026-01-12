Гуцан: прокуратура продолжит улучшать антикоррупционную работу
Работа прокуратуры не должна создавать иллюзию недосягаемости для правосудия у занимающих высокие должности граждан, заявил генпрокурор России Александр Гуцан. Он отметил во время выступления на 304-й годовщине образования российской прокуратуры, что сотрудники ведомства продолжат совершенствовать антикоррупционную работу.
Генпрокурор России Александр Гуцан
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По словам главы надзорного ведомства, прокуратуре предстоит «много сделать для возмещения причиненного нечистыми на руку чиновниками ущерба» и лишения злоумышленников преступных доходов. При этом для прокуратуры приоритетным остается не только работа по возврату имущества, но и его дальнейшее использование.
Генпрокурор также обозначил основные направления работы надзорного ведомства в 2026 году. Главной темой стал надзор за СВО. В частности, Александр Гуцан отметил необходимость тщательного контроля исполнения гособоронзаказа, снабжения вооруженных сил России и соблюдения гарантий для военнослужащих.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Еще много предстоит сделать для возмещения ущерба"».