Гуцан: прокуратура продолжит улучшать антикоррупционную работу

Работа прокуратуры не должна создавать иллюзию недосягаемости для правосудия у занимающих высокие должности граждан, заявил генпрокурор России Александр Гуцан. Он отметил во время выступления на 304-й годовщине образования российской прокуратуры, что сотрудники ведомства продолжат совершенствовать антикоррупционную работу.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Генпрокурор России Александр Гуцан

По словам главы надзорного ведомства, прокуратуре предстоит «много сделать для возмещения причиненного нечистыми на руку чиновниками ущерба» и лишения злоумышленников преступных доходов. При этом для прокуратуры приоритетным остается не только работа по возврату имущества, но и его дальнейшее использование.

Генпрокурор также обозначил основные направления работы надзорного ведомства в 2026 году. Главной темой стал надзор за СВО. В частности, Александр Гуцан отметил необходимость тщательного контроля исполнения гособоронзаказа, снабжения вооруженных сил России и соблюдения гарантий для военнослужащих.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Еще много предстоит сделать для возмещения ущерба"».

Никита Черненко