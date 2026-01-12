«Еще много предстоит сделать для возмещения ущерба»

День сотрудника прокуратуры, 12 января, в этом году впервые отмечали с новым генпрокурором Александром Гуцаном. Он не стал менять традиции: отметил отличившихся сотрудников ведомства и поставил перед подчиненными задачи на ближайшее будущее. Главной из них стал надзор за соблюдением законности при решении вопросов, связанных с СВО. Господин Гуцан также рассчитывает сделать всех нечистых на руку чиновников «досягаемыми для правосудия».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Представив президиум торжественного мероприятия, посвященного 304-й годовщине образования российской прокуратуры, Александр Гуцан предоставил слово сам себе. «С учетом поставленных президентом России задач в постоянном режиме осуществлялось надзорное сопровождение реализации социальных программ, что позволило восстановить права более 1 млн граждан на получение гарантированной государством помощи»,— сообщил он, отметив, что особое место среди них занимают участники специальной военной операции и члены их семей.

Средствами надзора также устранялись «сбои» в работе систем здравоохранения и лекарственного обеспечения, социальной защиты — в том числе граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заметил глава ведомства.

По словам генпрокурора, в ходе надзора за реализацией национальных проектов давалась ключевая оценка расходованию бюджетных средств, закупкам и использованию публичного имущества.

Судами удовлетворены иски прокуроров о возврате государству активов, особо значимых для стабильности национальной экономики.

Речь, очевидно, в первую очередь шла об аэропорте Домодедово. В списке также крупные заводы и компании, оказавшиеся в том числе под контролем лиц, выступавших спонсорами ВСУ и нацформирований. Все эти люди были признаны экстремистами, а активы, оцениваемые в миллиарды рублей, обращены в доход государства.

При этом, по данным “Ъ”, господин Гуцан намерен расширить сферу действий надзора в вопросах возвращения в казну имущества: важно не количество активов, доставшихся государству согласно судебным решениям, но и их дальнейшая судьба, использование и проч.

Именно системная работа в данном направлении приоритетна для надзорного ведомства.

Прокуроры защищали и права предпринимателей, продолжил господин Гуцан, способствовали преодолению административных барьеров, исключению излишних затрат предприятий, созданию условий для делового роста.

Главной задачей ведомства генпрокурор назвал надзор за всеми вопросами, связанными со специальной военной операцией.

По его словам, предстоит тщательно контролировать исполнение гособоронзаказа, оперативное снабжение войск всем необходимым, соблюдение гарантий для бойцов и членов их семей. Не менее важно, сообщил генпрокурор, сохранить высокий уровень внимания и ответственности к национальной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму.

«Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни высокие должности, ни связи не создавали у отдельных граждан иллюзию недосягаемости для правосудия»,— сказал господин Гуцан. В этом контексте, по его словам, еще много предстоит сделать для возмещения ущерба, причиненного нечистыми на руку чиновниками, лишения их денег и имущества, полученных преступным путем. Напомним, что в истекшем году впервые многомиллиардные активы были изъяты у представителей судебной системы: экс-председателей Верховного суда Адыгеи и Краснодарского края Аслана Трахова и Александра Чернова, их бывшего коллеги по Верховному суду России Виктора Момотова, а также нескольких бывших чиновников МВД.

