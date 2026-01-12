В КЧР четверых бутлегеров уличили в продаже алкоголя под чужим товарным знаком

Оперативники МВД по Карачаево-Черкесской Республике и УФСБ России пресекли деятельность четверых производителей контрафактного алкоголя под чужим товарным знаком на 80 млн руб. В отношении фигурантов возбуждено дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД Ростовской области

Фигуранты были задержаны в октябре 2025 года. Тогда из подпольного цеха было изъято две линии розлива спиртного, более 35 тыс. бутылок фальсифицированной продукции и около 9 тыс. литров спирта, общей стоимостью около 30 млн руб.

Дальнейшее расследование показало, что сообщники сбывали контрафактный алкоголь под видом элитного, незаконно используя товарные знаки известных мировых брендов. По оценке правообладателей, общая сумма причиненного им ущерба составила около 80 млн руб.

Наталья Белоштейн