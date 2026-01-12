Силы ПВО за ночь сбили над Россией 13 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по два БПЛА сбили над Крымом, Адыгеей и Курской областью, а также над акваторией Черного моря, еще один БПЛА — над Воронежской областью.

Дрон сбили на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. На всей территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.