Титулов много не бывает
FIDE возродила розыгрыш чемпионского звания по «шахматам Фишера»
Международная шахматная федерация (FIDE) во второй раз за три месяца санкционировала введение нового титула чемпиона мира, который будет разыгрываться в сотрудничестве с коммерческой структурой. Придумав прошлой осенью звание для лучшего игрока-«многоборца», FIDE теперь возродила розыгрыш чемпионского звания для сильнейшего в так называемых шахматах Фишера. Самое любопытное, что ее партнером в этом проекте стала организация Freestyle Chess, с которой год назад у федерации был острейший конфликт как раз по поводу бренда «чемпион мира».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Международная шахматная федерация объявила о том, что с 14 по 15 января проведет квалификационные соревнования с целью определить последнего участника турнира, который пройдет в немецком Вайсенхаусе в середине февраля. Это будет очень статусное событие. В Германии определится официальный чемпион мира по так называемым шахматами Фишера или, как их еще называют, шахматам freestyle.
В этой разновидности игры все фигуры, за исключением пешек, расставляются не в традиционном порядке, а в порядке, формируемом жребием.
В последнее время такой формат приобрел довольно высокую популярность среди известных гроссмейстеров и болельщиков, многие из которых считают, что он добавляет зрелищности партиям. FIDE дважды, в 2019 и 2022 годах, устраивала чемпионаты мира по «шахматам Фишера», но потом, казалось, потеряла интерес к эксперименту, остановившись на давно существующем «титульном наборе»: в него помимо звания «классического» чемпиона мира, которым у мужчин сейчас владеет индиец Гукеш Доммараджу, входят те, что присуждаются победителям первенств по быстрым шахматам и блицу, проводящимся в конце года. Состоявшиеся в декабре в Дохе выиграл норвежец Магнус Карлсен. Он вместе с американцами Левоном Ароняном, Фабиано Каруаном и Хансом Ниманном, немцем Винсентом Каймером, индийцем Арджуном Эригайси и узбеком Жавохиром Синдаровым уже отобрался на турнир в Вайсенхаусе.
Так что нет ничего странного в том, что принятое в январе решение «реанимировать» звание ведущие шахматные ресурсы — например, Chess.com — оценили как чрезвычайно неожиданное. Все они также обратили внимание на то, что это уже второй подряд новый титул, санкционированный FIDE. В октябре 2025 года федерация и компания Norway Chess объявили о запуске проекта под названием Total Chess World Championship Tour. Это серия из четырех турниров с участием 24 игроков. В ней будут применяться более жесткие с точки зрения контроля времени, чем «классический» (как правило, два часа на первые 40 ходов с последующим добавлением), форматы: рапид, блиц, а также изобретенная недавно «быстрая классика». Организаторы полагают, что серия будет выявлять сильнейшего шахматиста-«многоборца». В случае с чемпионатом по «шахматам Фишера» FIDE, объясняя его появление, приводила примерно те же аргументы, что и в случае с этим проектом. Они сводятся к следованию тренду на «инновации» и попытке «расширить аудиторию».
На самом деле гораздо более удивительным выглядит сделанный на сей раз федерацией выбор партнера. Им тоже стала коммерческая структура — Freestyle Chess, которую основали немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер и Магнус Карлсен.
Дело в том, что ровно год назад FIDE уже активно взаимодействовала с ней. Однако тогда речь шла не о сотрудничестве, а об острейшем конфликте, в который вылился запуск Freestyle Chess собственной серии Freestyle Chess Grand Slam Tour с огромным по шахматным меркам призовым фондом в $4 млн. Причиной конфликта явилось намерение организаторов брендировать ее как розыгрыш чемпионского титула по «шахматам Фишера». FIDE восприняла инициативу как посягательство на ее роль ключевого регулятора в виде, которое может привести даже к расколу шахматного мира. Дошло до угроз со стороны федерации исключить игроков, решивших принять участие в Freestyle Grand Slam Chess Tour, из чемпионского цикла. В конце концов, однако, стороны все-таки пошли на уступки. Freestyle Chess согласилась отказаться от амбициозного брендирования, а FIDE — от санкций.
Комментируя Chess.com радикальный поворот в этой истории, Ян Хенрик Бюттнер напомнил, что когда-то был «очень близок» к президенту федерации Аркадию Дворковичу, но потом «отношения отчего-то разладились». Их восстановление, по мнению предпринимателя, «выгодно для всех» — и для FIDE, и для Freestyle Chess, который хочет быть «частью шахматной экосистемы».