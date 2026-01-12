Титулов много не бывает

Международная шахматная федерация (FIDE) во второй раз за три месяца санкционировала введение нового титула чемпиона мира, который будет разыгрываться в сотрудничестве с коммерческой структурой. Придумав прошлой осенью звание для лучшего игрока-«многоборца», FIDE теперь возродила розыгрыш чемпионского звания для сильнейшего в так называемых шахматах Фишера. Самое любопытное, что ее партнером в этом проекте стала организация Freestyle Chess, с которой год назад у федерации был острейший конфликт как раз по поводу бренда «чемпион мира».

Международная шахматная федерация объявила о том, что с 14 по 15 января проведет квалификационные соревнования с целью определить последнего участника турнира, который пройдет в немецком Вайсенхаусе в середине февраля. Это будет очень статусное событие. В Германии определится официальный чемпион мира по так называемым шахматами Фишера или, как их еще называют, шахматам freestyle.

В этой разновидности игры все фигуры, за исключением пешек, расставляются не в традиционном порядке, а в порядке, формируемом жребием.

В последнее время такой формат приобрел довольно высокую популярность среди известных гроссмейстеров и болельщиков, многие из которых считают, что он добавляет зрелищности партиям. FIDE дважды, в 2019 и 2022 годах, устраивала чемпионаты мира по «шахматам Фишера», но потом, казалось, потеряла интерес к эксперименту, остановившись на давно существующем «титульном наборе»: в него помимо звания «классического» чемпиона мира, которым у мужчин сейчас владеет индиец Гукеш Доммараджу, входят те, что присуждаются победителям первенств по быстрым шахматам и блицу, проводящимся в конце года. Состоявшиеся в декабре в Дохе выиграл норвежец Магнус Карлсен. Он вместе с американцами Левоном Ароняном, Фабиано Каруаном и Хансом Ниманном, немцем Винсентом Каймером, индийцем Арджуном Эригайси и узбеком Жавохиром Синдаровым уже отобрался на турнир в Вайсенхаусе.

Так что нет ничего странного в том, что принятое в январе решение «реанимировать» звание ведущие шахматные ресурсы — например, Chess.com — оценили как чрезвычайно неожиданное. Все они также обратили внимание на то, что это уже второй подряд новый титул, санкционированный FIDE. В октябре 2025 года федерация и компания Norway Chess объявили о запуске проекта под названием Total Chess World Championship Tour. Это серия из четырех турниров с участием 24 игроков. В ней будут применяться более жесткие с точки зрения контроля времени, чем «классический» (как правило, два часа на первые 40 ходов с последующим добавлением), форматы: рапид, блиц, а также изобретенная недавно «быстрая классика». Организаторы полагают, что серия будет выявлять сильнейшего шахматиста-«многоборца». В случае с чемпионатом по «шахматам Фишера» FIDE, объясняя его появление, приводила примерно те же аргументы, что и в случае с этим проектом. Они сводятся к следованию тренду на «инновации» и попытке «расширить аудиторию».

На самом деле гораздо более удивительным выглядит сделанный на сей раз федерацией выбор партнера. Им тоже стала коммерческая структура — Freestyle Chess, которую основали немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер и Магнус Карлсен.

Дело в том, что ровно год назад FIDE уже активно взаимодействовала с ней. Однако тогда речь шла не о сотрудничестве, а об острейшем конфликте, в который вылился запуск Freestyle Chess собственной серии Freestyle Chess Grand Slam Tour с огромным по шахматным меркам призовым фондом в $4 млн. Причиной конфликта явилось намерение организаторов брендировать ее как розыгрыш чемпионского титула по «шахматам Фишера». FIDE восприняла инициативу как посягательство на ее роль ключевого регулятора в виде, которое может привести даже к расколу шахматного мира. Дошло до угроз со стороны федерации исключить игроков, решивших принять участие в Freestyle Grand Slam Chess Tour, из чемпионского цикла. В конце концов, однако, стороны все-таки пошли на уступки. Freestyle Chess согласилась отказаться от амбициозного брендирования, а FIDE — от санкций.

Комментируя Chess.com радикальный поворот в этой истории, Ян Хенрик Бюттнер напомнил, что когда-то был «очень близок» к президенту федерации Аркадию Дворковичу, но потом «отношения отчего-то разладились». Их восстановление, по мнению предпринимателя, «выгодно для всех» — и для FIDE, и для Freestyle Chess, который хочет быть «частью шахматной экосистемы».

