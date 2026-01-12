Турпоток на курорты СКФО вырос на 18% в новогодние каникулы

Курорты Северного Кавказа в новогодние каникулы 2026 года привлекли 70,7 тыс. гостей, сообщает пресс-служба «Кавказ.РФ». Этот показатель превысил результат прошлого года на 11 тыс. человек. Средний прирост турпотока составил 18%. Статистика охватывает только пользователей канатных дорог компании.

Лидером по динамике роста стал чеченский курорт «Ведучи». Там 4 января отдохнули 450 человек — рекорд для строящегося объекта. Курорт «Мамисон» в Северной Осетии открыл первый горнолыжный сезон и вышел на 1000 гостей в день. «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии отметил 56-й сезон с новинками: восточной зоной, двумя канатными дорогами, трассами и вечерним катанием под софитами для 500 человек ежедневно. Курорт принимал 6500–7000 туристов в сутки.

Пик пришелся на 5 января. Тогда «Эльбрус» посетили 7370 человек, «Мамисон» — 1320. Погода внесла коррективы: сильный ветер заставлял периодически закрывать канатные дороги. Гендиректор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов подчеркнул приоритет качества. «Мы прибавили по турпотоку, но важнее создавать курорты, куда гости возвращаются за новым опытом и перезагрузкой. Работы здесь много», — заявил он.

Ранее рост турпотока на курортах СКФО в высокий сезон 2025/2026 прогнозировался не менее чем на 10%. Минэкономразвития РФ фиксирует доминирование Краснодарского края и Северного Кавказа в зимнем сезоне 2024/2025. Их доля в общем горнолыжном турпотоке превысила 60% — 5 млн туристов. Северный Кавказ показывает прирост турпоездок в два раза выше среднероссийского. Курорты «Эльбрус» и «Ведучи» генерируют почти 30% потока в регион. Прогнозы роста на 10–25% звучали заранее в АТОР. Тренд на внутренний горнолыжный отдых усиливается: бронирования на курорт «Архыз» достигли 75%, а сезонные ски-пассы выросли на 20%. Развитие инфраструктуры — новые трассы, отели, SPA — подстегивает спрос. В прошлом сезоне «Эльбрус» принял 500 тыс. гостей за 208 дней высокого сезона, а март стал рекордным с 103 тыс. человек.

Станислав Маслаков