Оборот общепита КБР вырос на 20% в 2025 году

Оборот общественного питания в Кабардино-Балкарии достиг 20,5 млрд рублей в 2025 году. Этот показатель превысил уровень 2024 года на 20% в сопоставимых ценах. Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР предоставило эти данные ТАСС 11 января 2026 года.

Министерство уточнило, что рост охватывает организации всех видов экономической деятельности. В 2024 году оборот составил 15,9 млрд руб. Разница в 4,6 млрд руб. отражает динамику спроса в регионе.

Региональные власти называют три ключевые причины успеха. Растущий интерес к гастрономическим услугам привлекает местных жителей. Культурные мероприятия стимулируют посещения кафе и ресторанов. Туристический поток значительно увеличился, что усилило нагрузку на общепит.

Экономика КБР поддерживает сферу. Розничный товарооборот увеличился на 7,3% за девять месяцев 2025 года. Реальные доходы населения растут на фоне увеличивающегося турпотока и достижений АПК, что повышает спрос на услуги. Производство продуктов питания выросло на 2,2%, напитков — на 18,1%.

Туризм играет решающую роль. Регион привлекает посетителей культурными событиями и кухней. ВРП КБР вырастет на 5,9–6,2% по итогам 2025 года. Новые рестораны открываются по всей стране, включая Кавказ.

Рост общепита коррелирует с инфляцией тарифов и трендами. Малый бизнес расширяется, количество регистраций компаний в сфере выросло на 24,1% в СКФО за квартал. В КБР пищевые продукты продавали на 11,4 млрд рублей в январе 2025 года, плюс 4,7% к прошлому году. Данные Росстата подтверждают тенденцию. Общероссийский оборот общепита достиг 2,3 трлн рублей за семь месяцев 2025 года, плюс 8%. КБР опережает средние показатели благодаря туризму и локальным факторам.

