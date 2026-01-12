Реконструкция пульмонологического центра в Осетии обойдется в 2,48 млрд рублей

Управление капитального строительства Северной Осетии объявило конкурс на реконструкцию Республиканского центра пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон. Начальная цена контракта составит 2,48 млрд рублей из республиканского бюджета. Прием заявок продлится до 16 января 2026 года, а работы завершатся к 1 марта 2028 года, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подрядчик демонтирует старое основное здание, хозяйственный блок и трансформаторную подстанцию. На их месте возведут шестиэтажное здание центра и пищеблок с прачечной. Хозяйственно-бытовой корпус превратят в служебное здание с подсобными помещениями.

Строители выполнят земляные работы, устроят фундаменты, несущие конструкции, кровлю, фасады и внутреннюю отделку. Они проложат сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения. Также подрядчик благоустроит территорию вокруг объекта.

Проект входит в планы 2026 года по обновлению более 100 социально значимых объектов в республике. В здравоохранении отремонтируют две поликлиники и врачебную амбулаторию, установят модульные фельдшерские пункты в селах. Реконструкция пульмоцентра стала ключевым событием в этой программе.

Решение связывают с аварийным состоянием многих медучреждений Северной Осетии. Здания изнашиваются до критических значений, не соответствуют санитарным и техническим нормам. Это мешает оказывать помощь по современным стандартам.

В 2024 году из бюджета выделили 350 млн руб. на первичное звено, в 2025-м — почти 500 млн. За два года купили 76 единиц оборудования, включая компьютерные томографы для больниц в Правобережном районе, Моздоке и республиканском сердечно-сосудистом центре.

К 2030 году Северная Осетия обновит и построит около 60 медобъектов. В федеральный бюджет поступило 808 млн руб. на эти цели в 2024–2025 годах. Премьер Борис Джанаев подчеркнул рост финансирования для ремонта поликлиник и закупок техники.

Станислав Маслаков