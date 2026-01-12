Папа римский встретился с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо

Папа римский Лев XIV встретился с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо в Ватикане. Об этом сообщила пресс-служба понтифика, подробности их разговора не приводятся.

3 января в результате операции США был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Временным президентом стала Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента. Лев XIV вскоре после этих событий призывал следовать интересам венесуэльского народа и уважать суверенитет страны.

Мария Корина Мачадо планировала баллотироваться на выборах президента Венесуэлы в 2024 году, но власти заблокировали ее кандидатуру. С того времени она скрывала свое местонахождение, а в декабре прошлого года покинула страну. WP писала, что Дональд Трамп не поддерживает ее кандидатуру на пост нового президента Венесуэлы, поскольку она не уступила ему Нобелевскую премию мира. На следующей неделе госпожа Мачадо отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США.

Лусине Баласян