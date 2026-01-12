Пассажиры нескольких рейсов не получили багаж во Внуково

Пассажиры рейсов российской авиакомпании Utair, турецкой AJet и саудовской Nesma Airlines 11 и 12 января не получили багаж в московском аэропорту Внуково. Чемоданы не были загружены в самолеты в городах отправления. Об этом сообщила пресс-служба Внуково.

Речь идет о следующих рейсах:

UT-716 Дубай — Москва авиакомпании Utair (прилет — 22:39 мск 11 января, не загружено 143 единицы багажа);

VF 5101 Стамбул — Москва авиакомпании AJet (прилет — 3:44 12 января, не загружено 139 единиц багажа);

NE 600 Хургада — Москва авиакомпании Nesma Airlines (прилет — 8:18 12 января, не загружено 58 единиц багажа).

Авиакомпании предпринимают меры, чтобы как можно скорее доставить багаж, сказали во Внуково. С аналогичной проблемой в последние несколько дней столкнулись пассажиры и других рейсов, прибывших во Внуково. Багаж пассажиров AJet доставили сегодня утром, спустя примерно восемь часов после прилета. Пассажиры Utair, прилетевшие во Внуково 11 января в 00:53, смогли получить чемоданы спустя сутки.