«Гуту» потянуло на шоколад

Группа «Гута» Юрия Гущина консолидирует активы принадлежащего ей холдинга «Объединенные кондитеры», выпускающего шоколад, в частности, под брендами «Аленка», «Рот Фронт», «Коровка». В конце 2025 года компания стала напрямую владеть донецким «Южным кондитером» и «Крымским кондитером». Ранее и тот и другой принадлежали промежуточным структурам, включая офшоры. Эксперты связывают упрощение корпоративной структуры с оптимизацией издержек из-за снижения прибыли группы и сложной ситуации в кондитерской отрасли в целом.

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, холдинг «Объединенные кондитеры» в декабре 2025 года стал прямым владельцем компании «Южный кондитер», зарегистрированной в Донецке. Согласно ЕГРЮЛ, до этого бизнес принадлежал АО «Торгинвест», собственники которой не раскрываются. Также в декабре «Объединенные кондитеры» стали владельцем «Крымского кондитера», занимавшегося торговлей шоколадом и кондитерскими изделиями в Крыму. В «Объединенных кондитерах» на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

«Объединенные кондитеры» входят в ГК «Гута» Юрия Гущина. Компания объединяет 16 предприятий по всей России. По собственным данным, компания производит 330 тыс. тонн продукции в год, имеет 11 дистрибуторских центров в регионах, 80 кондитерских магазинов собственной розничной сети «Аленка». В портфель компании входят 3,5 тыс. наименований, включая бренды «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Рот Фронт», «Тульский пряник». По данным СПАРК, в 2024 году выручка компании выросла почти на 25%, до 108,2 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 41,6%, до 1,57 млрд руб.

«Южный кондитер», по данным СПАРК, в 2024 году выручил 1,01 млрд руб., что больше на 71% год к году. У «Крымского кондитера» этот показатель, напротив, сократился на 36,15%, до 720 млн руб.

Выход компании в новые регионы на первых этапах был связан с геополитическими рисками, отмечает управляющий партнер Lidings Андрей Зеленин. По его словам, сейчас же в основном они уже реализовались, и скорее всего, холдинг не видит смысла в дальнейшем усложнении корпоративной системы. Устранение в структуре собственности иностранных звеньев снижает в том числе регуляторную нагрузку на бизнес, говорит директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. Дополнительно уменьшается количество вопросов по раскрытию бенефициаров и снижаются операционные риски при банковском сопровождении расчетов, добавляет он. Прямое владение ранее разрозненными активами упрощает структуру группы и усиливает контроль над бизнесом, добавляет младший партнер юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.

Менеджер по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Маргарита Цуркану отмечает, что 2025 год стал сложным для кондитерской отрасли из-за значительного роста издержек и «Объединенные кондитеры», оптимизируя административные функции в контролируемых структурах, пытаются снизить расходы.

По словам двух собеседников “Ъ”, «Гута» рассматривает возможность продать холдинг «Объединенные кондитеры».

Еще один источник “Ъ” не исключает такую возможность, называя сценарий логичным. Другой источник “Ъ” называет основным претендентом на бизнес структуры «Черноголовки». В «Черноголовке» пояснили, что компания не участвует в переговорах о покупке «Объединенных кондитеров». В «Гуте» также отметили, что не планируют продажу бизнеса «Объединенных кондитеров».

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный оценивает стоимость «Объединенных кондитеров» в 50–60 млрд руб. По его словам, при более благоприятной рыночной конъюнктуре показатель мог бы достигать 75–80 млрд руб. Эксперт указывает, что компания остается непростым активом: фабрики находятся в различных регионах России, часть процессов требует существенной модернизации.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова