На Кипре не связывают исчезновение Баумгернтера с уголовным преследованием в Белоруссии

Заместитель директора полиции Лимасола Лефтерис Кириаку заявил, что полиция пока не видит признаков признаков того, что исчезновение может быть связано с арестом экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера в Белоруссии в 2013 году: «На нынешнем этапе представляется, что здесь нет связи». Об этом сообщает местное издание Philenews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Баумгертнер

Фото: ТАСС Владислав Баумгертнер

Фото: ТАСС

Поиски бизнесмена, сигнал телефона которого в последний раз был зафиксирован в труднодоступном и гористом прибрежном районе Писсури, продолжаются. В них принимают участие полиция, силы гражданской обороны, а также военнослужащие британской военной базы. Поиски начались 10 января, на следующий день их пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий, но утром 12 января они были возобновлены.

Яна Рождественская