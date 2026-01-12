Саратовский бизнесмен пожаловался на Ларису Долину в прокуратуру из-за пруда

Саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с требованием проверить действия народной артистки Ларисы Долиной, которая, по его информации, незаконно обустроила искусственный водоем на своем участке в Подмосковье. Об этом сообщили «Известия».

В обращении утверждается, что пруд площадью 230 кв. м был выкопан с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы безымянного ручья, что запрещено Водным кодексом. Проведенные работы, как указал заявитель, привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима территории. Все это, по словам господина Рыськова, было сделано в отсутствие необходимых согласований и экспертиз.

Также предприниматель утверждает, что земельный участок певицы незаконно сформирован в пределах 20-метровой береговой полосы, которая по закону не может принадлежать частному лицу.

Глеб Рыськов обратился к надзорным органам с просьбой провести проверку и привлечь госпожу Долину к ответственности за административное правонарушение. Он также требует ликвидировать пруд и рекультивировать земли. Кроме того, господин Рыськов настаивает на освобождении береговой полосы от частных владений.

Подобные обращения предприниматель направлял и раньше. В ноябре прошлого года господин Рыськов сообщал, что после его жалобы Аллу Пугачеву обязали демонтировать пирс на берегу реки Истры в Солнечногорске по итогам проверки Росводресурсов. В июле прошлого года по инициативе бизнесмена прибрежная акватория около дачи госпожи Пугачевой была выставлена на аукцион. Предприниматель планировал использовать территорию для строительства яхт-клуба и бани на понтоне.

Также Глеб Рыськов в середине октября прошлого года подал иск к Филиппу Киркорову. Он требовал признать сделку от 2014 года по покупке участка земли вдоль Москвы-реки в Мякинино недействительной и обязать артиста снести постройки. Господин Рыськов утверждал, что территория была незаконно приватизирована в 2003 году и что берег является общественным местом, так как река — федеральная собственность. Росприроднадзор установил, что на участке площадью 4,2 тыс. кв. м установлены теннисный корт, качели, домики и забор, что ограничивает доступ к воде. В конце декабря Филиппу Киркорову дали шесть месяцев на то, чтобы освободить участок. В 2023 году отец бизнесмена Анатолий Рыськов подал иск, требуя снести причал на даче господина Киркорова, однако суд отклонил заявление.

Кроме того, в октябре прошлого года СМИ сообщали, что Глеб Рыськов подал заявление в министерство экологии и природопользования Подмосковья по поводу участка реки Малая Истра. Выяснилось, что этот участок принадлежит рэперу Моргенштерну (признан иноагентом в РФ). Позже бизнесмен опроверг подачу иска к артисту.

В 2023 году Глеб Рыськов участвовал в суде по делу о земельном участке, где был обвинен в попытке взвинтить цены на торгах. СМИ также сообщали, что он представлял интересы Бахар Аллахвердиевой в уголовном деле против экс-замглавы администрации Саратова Антона Корнеева. В 2019–2022 годы Глеб Рыськов учредил и возглавлял три компании, связанные с водным транспортом, недвижимостью и сельским хозяйством, однако выручка у них не указана. Анатолий Рыськов с 2023 года проходит процедуру личного банкротства. Глеб Рыськов, по данным СМИ, участвует в аукционах, где взвинчивает цены, выигрывает, а затем либо отказывается от сделки, либо вступает в судебные споры. В 2016 году он участвовал в торгах по аренде земли в Балакове, где цена выросла с 22 до 100 тыс. руб. В Вольске он также участвовал в торгах, подняв цену с 80 тыс. до 1 млн руб.

Нина Шевченко