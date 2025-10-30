Саратовский бизнесмен, подавший в суд на Киркорова, опроверг иск к Моргенштерну

Саратовский предприниматель Глеб Рыськов заявил, что не планировал подавать иск против музыканта Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Об этом он сообщил «Известиям».

Глеб Рыськов, ранее известный в Саратовской области гастролированием по аукционам, в настоящее время учреждает три организации: ООО «Линче» (аренда и управление недвижимостью), ООО «СХ Трест» (выращивание зерновых и зернобобовых культур) и ООО «Яхт-клуб „Веселый Роджер“». Сведения о финансах компаний отсутствуют. Ранее господину Рыськову принадлежали ООО «Восход» (оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием), ООО «ЛММ» (экскурсионные туристические услуги), ООО «Ахилес» (деятельность парков отдыха и пляжей), ликвидированное ООО «Рига» (оптовая торговля лесоматериалами), ООО «Березка» (аренда и управление недвижимостью).

Ранее СМИ сообщали, что бизнесмен подал заявление в министерство экологии и природопользования Подмосковья по поводу участка реки Малая Истра. Выяснилось, что этот участок принадлежит рэперу Моргенштерну (признан иноагентом в РФ).

Со слов господина Рыськова, он увидел видео, где Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) хвастается баней и теннисным кортом на берегу реки. Сверив координаты, предприниматель обнаружил, что участок, который он требует, граничит с территорией исполнителя. Глеб Рыськов подчеркнул, что береговые полосы являются национальным достоянием и должны быть доступны для всех граждан, а Моргенштерну (иноагент) «нужно в срочном порядке перенести баню за пределы береговой полосы».

На следующий день бизнесмен опроверг планы судиться с рэпером и рассказал, что изначально не знал, кому принадлежит участок у реки Малая Истра, так как данные были скрыты в Росреестре. Позже он узнал, что собственником является Моргенштерн (признан иностранным агентом в РФ).

В середине октября Глеб Рыськов подал иск против певца Филиппа Киркорова, требуя отменить сделку по покупке участка земли вдоль Москвы-реки. Он заявил, что участок площадью 4,2 тыс. кв. м должен быть доступен для всех граждан.

