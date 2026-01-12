Более 360 тысяч пассажиров прокатились на нижегородском фуникулере в 2025 году

За 2025 год пассажиропоток на фуникулере в Нижегородском кремле превысил 360 тыс. человек. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выручка от продажи билетов в 2025 году составила 91,8 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», фуникулер стоимостью 1,8 млрд руб. открыли 15 сентября 2024 года. Стоимость проезда изначально составляла 200 руб., с июля 2025 года ее увеличили до 350 руб. За первый год работы, с 15 сентября 2024 по 15 сентября 2025 года, фуникулером воспользовались 407,5 тыс. человек.

Галина Шамберина