Паслер и «Евраз» договорились вложить в Качканар и Нижний Тагил более 3,6 млрд

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал соглашение о сотрудничестве с вице-президентом «Евраза», руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым, а также с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и главой Качканарского округа Андреем Ярославцевым, сообщили в департаменте информационной политики региона. Согласно документу, более 3,6 млрд руб. налоговых отчислений «Евраза», поступающих в бюджет региона, правительство направит на развитие инфраструктуры в свердловские города.

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Из этой суммы 2,5 млрд руб. будут направлены на проекты в Нижнем Тагиле, а 1,1 млрд руб.— в Качканаре. Средства будут использованы для модернизации образования, здравоохранения, спорта, культуры, а также для улучшения коммунальной и дорожной инфраструктуры.

По данным департамента, в программу развития Нижнего Тагила и Качканарского городского округа до 2028 года включены шесть новых мероприятий и пересмотрены объемы финансирования ранее запланированных проектов. В частности, в Нижнем Тагиле планируется ремонт средней общеобразовательной школы «Центр образования №1», капитальный ремонт концертного зала Нижнетагильской филармонии, строительство магистральной улицы от северного подъезда до топливного терминала «Газпромнефть» и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры.

В Качканарский городской округ дополнительно включены капитальный ремонт здания детской школы искусств, ремонт отделений Качканарской центральной районной больницы, а также приобретение медицинского оборудования и мебели.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» (КГОК) инвестировал более 420 млн руб. в модернизацию горного оборудования.

Полина Бабинцева