Более 420 млн руб. направил «Евраз» на закупку оборудования для Качканарского ГОКа

«Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» (КГОК) инвестировал более 420 млн руб. в модернизацию горного оборудования, сообщили в пресс-службе «Евраза».

Так, в Главном карьере введен в эксплуатацию новый рудоперегрузочный пункт, расположенный на горизонте +265 метров, начали работу новый локомотив НП-1 и два автобуса для перевозки персонала. В церемонии запуска приняли участие вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, исполнительный директор «Евраз КГОК» Дмитрий Рыбакин и глава Качканара Андрей Ярославцев.

Новый рудоперегрузочный пункт рассчитан на работу более 25 лет. Для его строительства было проложено 2 км железнодорожных путей и контактной сети, обновлены пять стрелочных переводов. Введение объекта в эксплуатацию позволит увеличить годовую добычу руды в Главном карьере на 5 млн тонн, сохранив общий объем добычи комбината на уровне около 60 млн тонн в год.

Локомотив НП-1 №115 предназначен для вывоза горной массы. Он способен перевозить составы весом более 1,7 тыс. тонн и оснащен четырьмя системами торможения.

Денис Новоженов рассказал, что в 2026 году планируется приобрести новые «БелАЗы», экскаватор, буровой станок и мельницы, а также провести капитальный ремонт агломашины №2 и заменить электрофильтры. «Все это позволит улучшить условия работы сотрудников и повысить производительность труда»,— подчеркнул он.

Алексей Буров