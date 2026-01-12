«СОГАЗ» обязали выплатить жительнице Нижнего Тагила 558 тыс. после взрыва газа

Суд в Нижнем Тагиле обязал АО «СОГАЗ» выплатить 558 тыс. руб. жительнице дома, в котором в 2024 году произошло обрушение из-за взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Жительница Нижнего Тагила заключила договор страхования с компанией «СОГАЗ» в мае 2024 года. Она застраховала отделку квартиры, коммуникации и оборудование. Собственником квартиры в доме по ул. Сибирской, 81 была мама страховательницы.

1 августа в доме произошел взрыв газа. Дом частично обрушился, и его признали аварийным, а затем снесли. Собственница квартиры обратилась в «СОГАЗ», чтобы получить компенсацию, но ей отказали. Через суд она потребовала компенсацию в 700 тыс. руб., компенсацию морального вреда в 10 тыс. руб. и взыскать с компании штраф.

Компания в суде утверждала, что истец уже получил компенсацию от администрации города, и компенсация от страховой компании будет незаконным обогащением. Суд установил, что администрация выплатами не возмещала ущерб за страховой случай, а оказывала меры поддержки пострадавшим. При этом мера поддержки не учитывала коэффициент отделки.

Истец предоставил заключение оценщика о том, что стоимость ремонта в квартире составляла 363,7 тыс. руб. Суд обязал компанию выплатить истцу компенсацию в размере 363,7 тыс. руб., 184,3 тыс. руб. штрафа, 5 тыс. руб. компенсации морального вреда. Компания обжаловала решение в Свердловском областном суде, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

В результате взрыва газа в Нижнем Тагиле в августе 2024 года обрушились два подъезда, разрушены 25 квартир. Погибло 11 человек, в том числе шесть детей, 15 человек пострадали. Дом полностью снесли. Пострадавшие получили выплаты на расселение за утраченное жилье.

Взрыв произошел в квартире, где находилось шестеро детей. Они все погибли. Следствие считает виновной собственницу квартиры — обвинение утверждает, что она не проинструктировала дочь о том, как правильно обращаться с газом, и вмонтировала часть шланга в стену. Обвинение по ч. ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) предъявили троим сотрудникам АО «ГАЗЭКС», которые проверяли состояние труб в доме.

Анна Капустина