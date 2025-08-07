Неосторожность в тройном размере

За взрыв газа в жилом доме, который произошел 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле, к уголовной ответственности привлекли Елену Сербину — собственницу квартиры, в которой, по результатам экспертизы, находился эпицентр взрыва. По словам адвоката Алексея Гольцева, его подзащитной предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: причинение по неосторожности смерти, тяжкого вреда, повреждения имущества. Елена Сербина вину не признает.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Взрыв газа в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Сибирская, 81 в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошел 1 августа. В результате ЧП обрушились два подъезда. По данным прокуратуры Свердловской области, было разрушено 25 квартир, собственниками которых являются 36 человек. Всего в ЧП погибло 11 человек, среди которых шесть детей, 15 человек получили травмы.

По факту инцидента СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Под подозрение сразу попали работники АО «ГАЗЭКС», которые накануне проверяли состояние газовых труб. Слесарям Максиму Гривскому, Александру Алимову и Александре Ерыкиной предъявили обвинения по ч.3. ст. 238 УК РФ. Суд отправил их под домашний арест. Вину они не признали.

Теперь стало известно, что виновником взрыва следствие считает Елену Сербину, которая является собственником квартиры, где находился эпицентр взрыва.

В момент ЧП в ней находились и погибли шесть детей, включая ее дочь. По словам ее адвоката Алексея Гольцева, ей предъявлено обвинение (копия постановления есть у «Ъ-Урал») по ч.3. ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ч.1. ст. 118 («Причинение тяжкого вреда по неосторожности») и ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Елене Сербиной грозит до четырех лет лишение свободы.

По словам Алексея Гольцева, обвинение строится на двух фактах: во-первых, Елена Сербина не проинструктировала дочь в работе с газовой плитой, вследствие чего мог произойти взрыв, во-вторых, обвиняемая вмонтировала часть шланга в стену. Алексей Гольцов утверждает, что единственным доказательством следствия служит результат взрывотехнологической экспертизы, который указывает квартиру обвиняемой как эпицентр взрыва.

Елена Сербина вину не признала.

«Эксперты не выезжали на осмотр дома или останков от дома, большая часть выводов имеет вероятностный характер. Более того, для исследования не представлялся газовый шланг, а принадлежность элемент стояка невозможно определить к моей квартире»,— написала она на своей странице «ВКонтакте».

В СКР отказались от комментариев. Известно, что накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль и поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области представить доклад о проведенном следствии.

Артем Путилов, Екатеринбург