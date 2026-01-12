Экс-премьеру Грузии Гарибашвили дали 5 лет после заключения сделки со следствием

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал досудебное соглашение о признании вины. Ему назначат наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн лари (около 29 млн руб.), сообщила генпрокуратура страны. Средства, полученные в результате преступной деятельности, подлежат конфискации — включая изъятые при обыске в его доме деньги.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 — 2024 годах господин Гарибашвили нелегально занимался предпринимательской деятельностью и указывал ложные данные в декларациях о доходах.

В октябре прошлого года грузинские спецслужбы изъяли более $7 млн после обысков в домах бывших чиновников. В их числе был и Ираклий Гарибашвили.