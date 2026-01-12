Суд отправил под арест водителя DAF, спровоцировавшего смертельное ДТП под Волгоградом

В Волгограде за нарушение ПДД арестовали водителя грузовика DAF, который столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Михайловском районе. В ДТП погибли семь человек, включая несовершеннолетнюю, двое пострадали. Центральный районный суд отправил мужчину в СИЗО до 9 марта 2026 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Постановление в силу не вступило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгоградской области семь человек погибли в ДТП

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области В Волгоградской области семь человек погибли в ДТП

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Известно, что автомобили ВАЗ, УАЗ и полуприцеп DAF под управлением гражданина Республики Беларусь Алексея М. столкнулись вечером 8 января на повороте на хутор Троицкий (763-й км трассы Р-22 «Каспий»). Семь человек из УАЗа погибли на месте до приезда скорой помощи.

Ранее в отношении 44-летнего водителя грузовика DAF было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, следствие рассматривает версию выезда водителя DAF на встречную полосу из-за разрыва колеса.

Марина Окорокова