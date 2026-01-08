Семь человек погибли в ДТП в Волгоградской области

На трассе «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области столкнулись автомобили УАЗ, ВАЗ и грузовик DAF с полуприцепом. В результате семь человек из УАЗ погибли на месте до приезда медиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла вечером 8 января на повороте на хутор Троицкий. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать помощь пострадавшим и семьям погибших, следует из сообщения администрации региона. Господин Бочаров распорядился провести проверку обстоятельств и принять меры по обеспечению безопасности на месте происшествия.