Минобороны сообщило о взятии села Новобойковское в Запорожской области

Подразделения российской группировки войск «Днепр» заняли Новобойковское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

С начала года это уже третий населенный пункт в Запорожской области, перешедший под контроль России: 9 января Минобороны РФ отчиталось о взятии Зеленого, 11 января — села Белогорье. С 27 декабря 2025 года по 2 января 2026-го российская армия заняла девять населенных пунктов в зоне СВО.