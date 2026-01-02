Российская армия за неделю заняла девять населенных пунктов в зоне СВО

В течение прошлой недели российская армия заняла пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), три — в Запорожской области, еще один — в Харьковской. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, подразделения группировки войск «Запад» заняли населенные пункты Диброва в Донецкой народной республике (ДНР) и Богуславку в Харьковской области. Подразделения группировки «Центр» взяли Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Гуляй-поле в Запорожской области, подразделения группировки «Днепр» — Степногорск и Лукьяновское в той же области.

С 27 декабря 2025 года по 2 января 2026-го вооруженные силы России нанесли по территории Украины один массированный и шесть групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Были поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты энергокомплекса, а также места производства БПЛА, склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ, утверждает Минобороны РФ.