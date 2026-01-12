В Госдуме одобрили повышение штрафов за нарушение правил пересечения границы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения границы России. Гражданам будет грозить штраф от 5 тыс. до 25 тыс. руб. (сейчас — от 2 тыс. до 5 тыс. руб.), должностным лицам — от 100 тыс. до 250 тыс. руб. (от 30 тыс. до 50 тыс. руб.), а юридическим лицам — от 1 млн до 2,5 млн руб. (от 400 тыс. до 800 тыс. руб.).

Инициативу подготовила группа сенаторов. Они предложили увеличить размеры штрафов по восьми составам административных правонарушений из гл. 18 КоАП. В частности, ведение на границе либо вблизи нее хозяйственной деятельности без уведомления пограничных органов повлечет штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан (сейчас — до 1 тыс. руб.) и от 30 тыс. до 150 тыс. руб. для юрлиц (вместо 10–30 тыс. руб.). Наказание за проведение массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий в погранзоне без разрешения увеличится для граждан до 1–5 тыс. руб., а за неповиновение законному распоряжению или требованию пограничника можно будет получить штраф 5–7 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

В пояснительной записке сенаторы обратили внимание, что пересмотр размеров штрафов не производился с 2007 года. Новые штрафы, по оценке авторов поправок, позволят привлекать в бюджет более 800 млн руб. ежегодно.

Подробности — в материале «Ъ» «Нарушение пограничного режима обойдется дороже».