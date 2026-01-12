«Авиапарк» ответил на обвинения в создании «живодерни» для птиц

ТРЦ «Авиапарк» ответил на претензии посетителей касательно ловушек для птиц на фудкорте торгово-развлекательного центра. В соцсетях были опубликованы видео с подвешенными над потолком ловчими сетками и птицами в них. Авторы видео утверждали, что птицы запутываются в сетках и медленно умирают над головами посетителей фудкорта. Часть комментаторов в Telegram-канале ТРЦ призвала распространить эту историю как можно быстрее, чтобы «все москвичи знали, что пока они спокойно бродят по данному ТЦ, собственники ТЦ устраивают над их головой живодерню».

В администрации ТРЦ заявили, что установка ловушек для птиц была «вынужденной мерой, обусловленной санитарно-эпидемиологическими требованиями». По словам представителей «Авиапарка», этот метод ловли «один из наиболее щадящих», а птицы в результате «остаются живы и невредимы».

«Перед нами стоял сложный выбор метода, учитывая размеры торгового центра и количество способов проникновения птиц внутрь. Мы сознательно исключили все способы, которые могут причинить вред или привести к гибели птиц. <...> Каждый вечер наша служба безопасности аккуратно освобождает птиц из сеток и выпускает их на волю»,— говорится в сообщении в Telegram-канале ТРЦ.

12 января негодующих посетителей «Авиапарка» поддержали зоозащитники. Фонд защиты городских животных в своем канале заявил, что птицы после длительного нахождения в сетках не смогут выжить. Организация призвала неравнодушных обратиться в прокуратуру, к депутатам и в администрацию ТРЦ.

Полина Мотызлевская