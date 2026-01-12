Мантуров: Россия подписала контракты по военной технике на рекордные $70 млрд

Портфель подписанных Россией оружейных контрактов увеличился до $70 млрд. Это рекордный показатель, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Первый вице-премьер Денис Мантуров (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«До 2022 года максимальный объем портфеля составлял $55 млрд, — сказал господин Мантуров. — На сегодняшний день это рекорд, это $70 млрд».

По мнению вице-премьера, тенденция наращивания портфеля сохранится, так как «опробованная в рамках СВО техника сама себя продвигает». Он заявил, что особый интерес у зарубежных заказчиков вызывают российские системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники.

Денис Мантуров также рассказал, что за последние три года численность сотрудников предприятий военно-промышленного комплекса выросла до 3,8 млн человек. Владимир Путин при этом призвал вице-премьера обратить внимание на производительность труда в этой сфере.