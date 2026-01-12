«Глобус» за «Глобусом»

Триумфаторами премии «Золотой глобус» стали фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» и мини-сериал Фила Барантини «Переходный возраст»: у обоих по четыре награды. И если победители телевизионных категорий премии могут почивать на лаврах, то их коллеги из большого кино, получив «Глобусы», продолжают наградную гонку, которая закончится «Оскаром» в марте. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Команда фильма «Битва за Битвой», получившего четыре «Золотых глобуса». Слева направо: продюсер Сара Мерфи, актриса Тияна Тейлор, режиссер Пол Томас Андерсон, актриса Чейз Инфинити

Фото: Chris Pizzello, AP

Фото: Chris Pizzello, AP

Политическая трагикомедия Пола Томаса Андерсона сразу заявила о себе как о лидере наградного сезона: она получила самое большое количество номинаций на «Золотой глобус» — девять. В итоге фильму достались победы в трех основных категориях: он стал лучшим среди комедий и мюзиклов (распределение картин по жанрам на «Глобусе» ежегодно удивляет критиков и широкую публику, но в «Битве за битвой» и вправду много юмора, пусть черного), а сам Андерсон получил награды за лучшую режиссуру и сценарий. Кроме того, Тияна Тейлор была выбрана лучшей актрисой второго плана. Это удивило как ее саму — получая приз, она не скрывала эмоций,— так и экспертов, считавших самой сильной кандидаткой на победу в этой номинации Эми Мэдиган («Орудия»).

Главным сюрпризом вечера стала главная же его награда: историческая драма Хлои Чжао «Гамнет» о семье Уильяма Шекспира победила в номинации «Лучший фильм — драма» (именно этот приз считается самым весомым).

По многим прогнозам, это место должен был занять хоррор Райана Куглера «Грешники». Чжао также отреагировала на свою победу весьма эмоционально, а вот продюсер картины Стивен Спилберг принял «Глобус» как должное. Джесси Бакли завоевала для «Гамнета» еще один «Глобус» как лучшая актриса в драме.

Что касается «Грешников» — картина выдвигалась на семь наград, а забрала две: за лучший оригинальный саундтрек для композитора Людвига Йоранссона, статуэтку которому вручили в рекламной паузе, так что в телетрансляцию этот момент не попал, и за лучшее кинематографическое/прокатное достижение. На этот последний приз могут претендовать фильмы, собравшие кассу более $100 млн. «Грешники», заработавшие в мировом прокате более $368 млн при бюджете $90 млн и ставшие сенсацией летнего бокс-офиса, его честно заслужили. Однако их шансы на более серьезные премии в дальнейшем, включая «Оскар», слегка подувяли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Филип Барантини, актеры Оуэн Купер, Эрин Доэрти, Ханна Уолтерс, Стивен Грэм, продюсер Марк Херберт, актер Эшли Уолтерс, продюсер Джереми Клейнер и сценарист Джек Торн (слева направо)— создатели мини-сериала «Переходный возраст», получившего «Золотой глобус» в номинации «Лучший телефильм, сериал или мини-сериал»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Сентиментальная ценность» норвежца Йоакима Триера претендовала на восемь «Глобусов», однако получила один: для Стеллана Скарсгарда как лучшего актера второго плана. В номинации «Лучший фильм не на английском языке» скандинавов обошел политический триллер «Секретный агент» бразильца Клебера Мендонсы Филью. Сыгравший в этом фильме главную роль Вагнер Моура был назван лучшим актером в драме и стал первым бразильцем, получившим эту награду. Год назад его соотечественница Фернанда Торрес оказалась первой бразильянкой, забравшей «Глобус» в номинации «Лучшая актриса в драме».

Самая интересная конкуренция развернулась в категории «Лучший актер в комедии/мюзикле». В соревновании между Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») и Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой») победила молодость.

Для Шаламе это первый «Глобус» после четырех бесплодных номинаций и вторая награда нынешнего сезона после премии «Выбор критиков» (Critics’ Choice Awards), хоть и не имеющей большого веса, но все-таки добавляющей гирьку к его потенциальному перевесу на «Оскаре». Однако там ему придется столкнуться в одной номинации уже не только с Ди Каприо, но и с Моурой и всем населением Бразилии, болеющим за последнего.

В номинации «лучшая актриса в комедии/мюзикле» явной фаворитки не было, разве что многие уже по привычке ставили на Эмму Стоун («Бугония»). Однако «Глобус» вполне заслуженно забрала Роуз Бирн, сыгравшая в трагикомедии о тяжестях материнства «Я бы тебя пнула, если бы могла». Думается, теперь она обратила на себя внимание и членов Киноакадемии.

В области телевидения «Переходный возраст», поддержанный стримингом Netflix, не оставил ни малейшего шанса соперникам в своих номинациях.

Он стал лучшим мини-сериалом, Стивен Грэм — лучшим актером в соответствующей категории, а Эрин Доэрти и 15-летний на момент съемок дебютант Оуэн Купер — лучшими актрисой и актером второго плана. На награду за лучшую женскую роль в мини-сериале никто из «Переходного возраста» не претендовал, так что ее получила Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).

Медицинская драма «Питт» и комедия о буднях киноиндустрии «Киностудия» получили по два «Глобуса». Оба сериала стали лучшими в своих категориях, а их ведущие актеры Ноа Уайли и Сет Роген — в своих. Лучшими актрисами в драматическом и комедийном сериале стали соответственно Рэй Сихорн («Одна из многих») и Джин Смарт («Хитрости»). Для последней это третий «Глобус»: «Что поделать, я жадная»,— прокомментировала она.

С «Золотого глобуса» стартует самая горячая пора наградного сезона. Впереди — награды голливудских профессиональных гильдий и британская премия BAFTA, которая служит важным индикатором будущих «Оскаров». А голосование по оскаровским номинациям, которые Киноакадемия обьявит 22 января, начнется уже сегодня. Саму же главную кинопремию года будут вручать 15 марта, так что у соперников хватит времени на борьбу.