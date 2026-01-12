«Глобус» за «Глобусом»
В Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения наград одной из главных кинопремий
Триумфаторами премии «Золотой глобус» стали фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» и мини-сериал Фила Барантини «Переходный возраст»: у обоих по четыре награды. И если победители телевизионных категорий премии могут почивать на лаврах, то их коллеги из большого кино, получив «Глобусы», продолжают наградную гонку, которая закончится «Оскаром» в марте. Комментирует Юлия Шагельман.
Команда фильма «Битва за Битвой», получившего четыре «Золотых глобуса». Слева направо: продюсер Сара Мерфи, актриса Тияна Тейлор, режиссер Пол Томас Андерсон, актриса Чейз Инфинити
Фото: Chris Pizzello, AP
Политическая трагикомедия Пола Томаса Андерсона сразу заявила о себе как о лидере наградного сезона: она получила самое большое количество номинаций на «Золотой глобус» — девять. В итоге фильму достались победы в трех основных категориях: он стал лучшим среди комедий и мюзиклов (распределение картин по жанрам на «Глобусе» ежегодно удивляет критиков и широкую публику, но в «Битве за битвой» и вправду много юмора, пусть черного), а сам Андерсон получил награды за лучшую режиссуру и сценарий. Кроме того, Тияна Тейлор была выбрана лучшей актрисой второго плана. Это удивило как ее саму — получая приз, она не скрывала эмоций,— так и экспертов, считавших самой сильной кандидаткой на победу в этой номинации Эми Мэдиган («Орудия»).
Главным сюрпризом вечера стала главная же его награда: историческая драма Хлои Чжао «Гамнет» о семье Уильяма Шекспира победила в номинации «Лучший фильм — драма» (именно этот приз считается самым весомым).
По многим прогнозам, это место должен был занять хоррор Райана Куглера «Грешники». Чжао также отреагировала на свою победу весьма эмоционально, а вот продюсер картины Стивен Спилберг принял «Глобус» как должное. Джесси Бакли завоевала для «Гамнета» еще один «Глобус» как лучшая актриса в драме.
Что касается «Грешников» — картина выдвигалась на семь наград, а забрала две: за лучший оригинальный саундтрек для композитора Людвига Йоранссона, статуэтку которому вручили в рекламной паузе, так что в телетрансляцию этот момент не попал, и за лучшее кинематографическое/прокатное достижение. На этот последний приз могут претендовать фильмы, собравшие кассу более $100 млн. «Грешники», заработавшие в мировом прокате более $368 млн при бюджете $90 млн и ставшие сенсацией летнего бокс-офиса, его честно заслужили. Однако их шансы на более серьезные премии в дальнейшем, включая «Оскар», слегка подувяли.
Режиссер Филип Барантини, актеры Оуэн Купер, Эрин Доэрти, Ханна Уолтерс, Стивен Грэм, продюсер Марк Херберт, актер Эшли Уолтерс, продюсер Джереми Клейнер и сценарист Джек Торн (слева направо)— создатели мини-сериала «Переходный возраст», получившего «Золотой глобус» в номинации «Лучший телефильм, сериал или мини-сериал»
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
«Сентиментальная ценность» норвежца Йоакима Триера претендовала на восемь «Глобусов», однако получила один: для Стеллана Скарсгарда как лучшего актера второго плана. В номинации «Лучший фильм не на английском языке» скандинавов обошел политический триллер «Секретный агент» бразильца Клебера Мендонсы Филью. Сыгравший в этом фильме главную роль Вагнер Моура был назван лучшим актером в драме и стал первым бразильцем, получившим эту награду. Год назад его соотечественница Фернанда Торрес оказалась первой бразильянкой, забравшей «Глобус» в номинации «Лучшая актриса в драме».
Самая интересная конкуренция развернулась в категории «Лучший актер в комедии/мюзикле». В соревновании между Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») и Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой») победила молодость.
Для Шаламе это первый «Глобус» после четырех бесплодных номинаций и вторая награда нынешнего сезона после премии «Выбор критиков» (Critics’ Choice Awards), хоть и не имеющей большого веса, но все-таки добавляющей гирьку к его потенциальному перевесу на «Оскаре». Однако там ему придется столкнуться в одной номинации уже не только с Ди Каприо, но и с Моурой и всем населением Бразилии, болеющим за последнего.
В номинации «лучшая актриса в комедии/мюзикле» явной фаворитки не было, разве что многие уже по привычке ставили на Эмму Стоун («Бугония»). Однако «Глобус» вполне заслуженно забрала Роуз Бирн, сыгравшая в трагикомедии о тяжестях материнства «Я бы тебя пнула, если бы могла». Думается, теперь она обратила на себя внимание и членов Киноакадемии.
В области телевидения «Переходный возраст», поддержанный стримингом Netflix, не оставил ни малейшего шанса соперникам в своих номинациях.
Он стал лучшим мини-сериалом, Стивен Грэм — лучшим актером в соответствующей категории, а Эрин Доэрти и 15-летний на момент съемок дебютант Оуэн Купер — лучшими актрисой и актером второго плана. На награду за лучшую женскую роль в мини-сериале никто из «Переходного возраста» не претендовал, так что ее получила Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).
Медицинская драма «Питт» и комедия о буднях киноиндустрии «Киностудия» получили по два «Глобуса». Оба сериала стали лучшими в своих категориях, а их ведущие актеры Ноа Уайли и Сет Роген — в своих. Лучшими актрисами в драматическом и комедийном сериале стали соответственно Рэй Сихорн («Одна из многих») и Джин Смарт («Хитрости»). Для последней это третий «Глобус»: «Что поделать, я жадная»,— прокомментировала она.
С «Золотого глобуса» стартует самая горячая пора наградного сезона. Впереди — награды голливудских профессиональных гильдий и британская премия BAFTA, которая служит важным индикатором будущих «Оскаров». А голосование по оскаровским номинациям, которые Киноакадемия обьявит 22 января, начнется уже сегодня. Саму же главную кинопремию года будут вручать 15 марта, так что у соперников хватит времени на борьбу.