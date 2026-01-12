Ставропольские ученые разработали асфальт с добавлением бутылочного пластика

Ученые Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе разработали асфальтобетон с добавкой из отходов ПЭТ-бутылок, сообщает пресс-служба вуза. Новый состав повышает прочность покрытия на 11–23% в жару и сцепление на 7–20%. Технология удешевит производство и сократит количество мусора на полигонах.

Россия ежегодно потребляет свыше 600 тыс. тонн ПЭТ-пластика — материала для бутылок, контейнеров и флаконов. Перерабатывают лишь 30% отходов, остальное 70% едет на свалки или сжигание. Повторное использование ПЭТ в пищевой отрасли запрещено законом.

Старший преподаватель СКФУ Дмитрий Воробьев возглавил проект. Его команда измельчила ПЭТ-отходы и подвергла термохимической обработке при 145–155°С. Полученный порошок добавили в битум — ключевой вяжущий асфальта. Материал расширяет интервал пластичности, обеспечивает устойчивость к деформациям при жаре и морозах.

Эксперименты подтвердили преимущества разработки. Асфальт с ПЭТ лучше держит форму, реже трескается при перепадах температур. Прочность в сильную жару выросла на 11–23% по сравнению с обычным асфальтом. Сцепление битума усилилось на 7–20%, что продлевает срок службы дорог.

Технология не усложняет производство. Вторсырье заменяет дорогие полимерные добавки, снижает себестоимость смеси. ПЭТ связывается в структуре асфальта, не мигрирует в окружающую среду, делает метод экологичным. Исследование опубликовали в сборнике «Дороги и мосты». Авторы переходят к промышленным тестам. Они проверят долговечность покрытий в реальных условиях и подготовят рекомендации для дорожников России. СКФУ уже имеет опыт: ранее ученые удешевили асфальт отходами стекла на 15–20%.

Проект решает две проблемы: утилизацию 70% ПЭТ-мусора и износ дорог в жару Северного Кавказа. Дмитрий Воробьев запатентовал состав, что ускорит внедрение. Дорожная отрасль получит дешевый, прочный и экологичный материал уже в 2026–2027 годах.

Станислав Маслаков