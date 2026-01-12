С начала года в Свердловской области родились 868 детей

В Свердловской области с начала 2026 года на свет появились 868 новорожденных — 443 мальчика и 425 девочек, среди них 10 пар близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В возрасте до 35 лет родили 648 женщин, после 35 лет матерями стали 210 женщин. Восемь из них родили в седьмой раз. 139 детей стали третьими детьми у своих мам, вторыми — 254 ребенка.

Напомним, за первые шесть часов 2026 года в Свердловской области родились пять мальчиков и шесть девочек. Первый ребенок появился на свет в 00:10 в Городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга — мальчик.

Ирина Пичурина