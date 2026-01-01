В первые шесть часов 2026 года в Свердловской области родилось 11 детей

В Свердловской области за первые шесть часов 2026 года родились пять мальчиков и шесть девочек, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Первый ребенок появился на свет в 00:10 в Городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга — это мальчик, он уже третий ребенок в семье.

Как рассказал губернатор, в 2025 году в регионе 6170 женщин стали мамами в третий раз, 969 — в пятый, 351 — в шестой, 126 — в седьмой, 63 — в восьмой, 19 — в девятой, а 24 женщины родили десятого ребенка или больше.

Денис Паслер поблагодарил медиков за высокий уровень помощи и отметил, что в регионе продолжается укрепление системы охраны материнского и детского здоровья, включая модернизацию перинатальных центров.