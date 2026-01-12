Об ИИ либо хорошо, либо катастрофа

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, за что Дженсен Хуанг критикует в том числе представителей IT-компаний.

Избыток негативных прогнозов вредит индустрии искусственного интеллекта. На это в подкасте No Priors пожаловался генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. По его словам, примерно 90% всех обсуждений в медиа и научных кругах по итогу сводятся к катастрофическим последствиям, которые несет ИИ. Это отпугивает инвесторов от финансирования проектов, что могло бы сделать технологии более безопасными, функциональными и полезными для общества, уверен глава IT-компании.

Прошлый год он описал как «год войны нарративов». Противостояние наблюдалось между так называемыми ИИ-оптимистами и пессимистами. Результаты этой борьбы имели серьезное влияние на развитие отрасли и социум в целом, заверил гендиректор Nvidia. Он также выразил критику относительно конфликта интересов. По убеждению Хуанга, некоторые представители технологических компаний одновременно высказывают опасения по поводу развития ИИ и приватно лоббируют необходимое им усиление государственного регулирования. В итоге формируется ситуация, в которой ведомства фактически становятся инструментом в руках тех, кого они на самом деле должны контролировать.

Свою позицию относительно рисков ИИ генеральный директор Nvidia описывал в интервью одному из самых известных подкастеров Джо Рогану. В той беседе он отклонил идею о внезапном разумном превосходстве машин над людьми, что превратит технологии в угрозу для человечества. Такой сценарий крайне маловероятен, считает Хуанг. По его суждениям, развитие интеллектуальных систем будет скорее постепенным процессом, но не скачком. Вдобавок сдерживающим фактором выступает конкуренция.

Самого Хуанга нельзя назвать строгим ИИ-оптимистом. Он не отрицает существование потенциальных рисков, но избыточную драматизацию критикует, поскольку она, по его словам, скорее препятствует поиску решений, чем помогает. Во время выступления на экономическом форуме в Стэнфорде глава IT-компании предположил, что искусственный интеллект общего назначения — AGI — может быть достигнут в течение пяти лет. Но одновременно подчеркнул, что прогноз зависит от интерпретации. Если иметь в виду систему, которая проходит тесты на базовый интеллект как человек, то пять лет — реальный срок. Если же речь о машине, которая превосходит человека во всех аспектах интеллектуальной деятельности, то тут временной горизонт совсем иной.

Александр Леви